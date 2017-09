Auteur d’un début de saison plutôt convaincant, Paul Pogba (24 ans) a vu une blessure le freiner ce mardi. Le milieu de terrain, capitaine de Manchester United au coup d’envoi contre le FC Bâle (3-0, 1ère journée de Ligue des Champions), a été touché à la cuisse gauche.

L’international tricolore a dû céder sa place, quittant Old Trafford en béquilles. « On dirait une blessure à la cuisse. C’est un problème musculaire, plus ou moins grave. Ça pourrait l’empêcher de jouer quelques semaines. Nous avons l’équipe pour faire avec. Nous ne nous plaignons pas. Paul ne jouera pas dimanche », a confié José Mourinho en conférence de presse d’après-match, relayé par le Sun.