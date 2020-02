Comme nous vous révélions, Manchester United a finalisé le prêt d’Odion Ighalo (30 ans) dans les ultimes minutes du mercato d’hiver. Après avoir enrôlé Bruno Fernandes, les Red Devils se sont donc offerts une deuxième recrue hivernale pour le plus grand plaisir d’Ole Gunnar Solskjaer. L’attaquant nigérian débarque donc à United en provenance du Shanghai Shenhua en prêt jusqu’à la fin de la saison. Un bonheur pour le Super Eagle qui retrouve donc la Premier League.

« C’est un rêve qui devient réalité car depuis que je suis petit, je rêve de Manchester United. C’est une réalité à présent. C’est une grande opportunité pour moi et je suis reconnaissant envers Dieu et mon agent, et le coach qui m’a donné l’opportunité d’être ici. Je suis heureux d’être ici et de travailler avec l’équipe pour terminer très bien cette saison, » a ainsi commenté Ighalo au micro de Sky Sports. Les supporters de United attendent désormais avec impatience les débuts de leur nouvelle recrue...