Battu par Brighton (1-0), Manchester United a réalisé un très mauvais coup face aux Seagulls. Une rencontre qui n’est pas très bien passée auprès de José Mourinho comme le relate le Telegraph. Excédé, le technicien portugais était déçu de la prestation de ses joueurs : « L’attitude de la première minute et surtout dans la première mi-temps n’était pas à la hauteur. Ils [Brighton] avaient plus d’appétit. Je n’ai pas réussi à persuader mes joueurs que l’obtention des points est importante. Ça l’est pour moi, mais peut-être pas pour eux. »

Une attitude qui a fait défaut alors que le coach de Manchester United avait souligné la nécessité d’être impliqué face à Brighton : « Si vous leur demandez [les joueurs] ils vous diront combien de temps j’ai parlé et combien de temps j’ai essayé avant le match, pendant la semaine, essayant d’anticiper le scénario et essayant de les persuader que la seule façon de rivaliser avec une équipe comme Brighton est d’avoir le même engagement et l’ambition qu’ils ont. »