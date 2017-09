Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception d’Everton, José Mourinho s’est exprimé sur le retour de Wayne Rooney à Old Trafford. Un moment forcément spécial pour les supporters mancuniens mais aussi pour l’ancien international anglais. « Je pense qu’il mérite une grande ovation. Je pense que parfois dans ce pays, le mot légende est utilisé assez facilement. Mais dans ce cas précis, ce n’est pas le cas.

Il est une vraie légende du club, par rapport au nombre de matchs joués, le nombre de buts marqués, et le nombre de trophées gagnés. Il est l’un des joueurs les plus importants dans l’histoire de Manchester United, » a d’abord commenté l’entraîneur portugais. The Special One espère que le public d’Old Trafford réservera à Rooney une magnifique ovation. « Je pense que le stade va lui montrer le respect qu’il mérite avant le match, après le match, mais pas pendant, » a confié l’entraîneur mancunien.