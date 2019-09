Jeudi soir, Manchester United effectuera ses grands débuts en Ligue Europa à Old Trafford face à Astana. Déjà absents le week-end dernier face à Leicester en Premier League, Anthony Martial et Paul Pogba manqueront également le match face à Astana jeudi.

Les intéressés pourraient effectuer leur grand retour face à West Ham dimanche révèle le communiqué des Red Devils. La Pioche continue de s’entraîner en marge du groupe. Ole Gunnar Solskjaer doit également se passer des services de Luke Shaw touché aux ischio-jambiers. En parallèle, le manager norvégien peut compter à nouveau sur Jesse Lingard et Diogo Dalot.

This morning's training session may have provided some insight into which players could be involved on Thursday night... #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) September 18, 2019