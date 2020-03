C’est le point d’interrogation de la saison de Manchester United. Paul Pogba, seulement 7 matches de Premier League sur cet exercice, doit faire avec les blessures. De plus, son avenir est flou chez les Red Devils mais son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, a tenu à clarifier sa situation. Après la victoire (5-0) de MU sur LASK Linz hier en Ligue Europa, le technicien norvégien a mis les points sur les i.

« Paul est notre joueur. Il lui reste un an sur son contrat, plus un en option. Vous pouvez vous attendre à ce que Paul soit là (la saison prochaine), oui », a-t-il lancé. Les fans de MU peuvent être optimistes de voir joueur le champion du monde avec Bruno Fernandes. De plus, le Daily Mail affirme que Paul Pogba a pris la décision de prolonger avec son club formateur. Affaire à suivre.