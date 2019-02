Jeudi, Manchester United officialisait la prolongation d’Anthony Martial (23 ans) jusqu’en juin 2024 avec une année en option. L’international français qui est redevenu titulaire depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjaer sur le banc de United, a déjà inscrit huit réalisations cette saison. Mais l’entraîneur intérimaire des Red Devils attend encore davantage de son joueur.

« Je voudrais qu’il fasse plus de courses vers le but. Il ne rate pas des opportunités de marquer. C’est un finisseur fantastique, donc il a besoin d’avoir encore plus d’opportunités pour marquer. Je n’arrête pas de lui dire qu’il doit mieux sentir et lire les choses, quand il y a une situation qui peut devenir une opportunité, » a analysé Solskjaer. Dimanche, Manchester United affronte Leicester au King Power Stadium.