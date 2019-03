Hier après-midi, on joue la 12e minute de jeu à l’Emirates Stadium entre Arsenal et Manchester United (2-0 score final), lorsque Granit Xhaka arme un missile à une vingtaine de mètres des cages des Red Devils, qui prend à contre-pied David de Gea, parti sur sa gauche. Si la trajectoire du ballon est très étrange, puisque le cuir change de direction dans les airs, le portier espagnol n’est pas exempt de tout reproche sur l’action. Mais son entraîneur, Ole Gunnar Solskjær, n’en veut pas à son portier : « je ne considère pas cela comme une erreur de De Gea, a indiqué le Norvégien, dans des propos rapportés par The Sun. Je me tenais juste derrière le ballon et nous n’exercions pas assez de pression sur Xhaka. »

« Il a frappé la balle de l’extérieur de la surface et elle a bougé, a poursuivi Solskjær. Elle allait à la gauche de David et change ensuite complètement de direction. David est déçu à chaque fois qu’il concède un but, mais il est absolument précieux pour nous. » Pour le moment, le gardien espagnol n’a toujours pas prolongé son contrat chez les Mancuniens, qui expire en juin 2019.