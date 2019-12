Cette saison, le Napoli vit des moments compliqués. Depuis la crise des « mutins » où Aurélio De Laurentiis a décidé de vendre plusieurs de ses cadres lors des prochains mercatos, Dries Mertens (32 ans) ne devrait pas prolonger l’aventure en Campanie alors que son contrat prend fin en juin prochain.

Et depuis quelques semaines, un club semble bien placé pour accueillir l’international belge (90 sélections, 18 buts). Selon La Dernière Heure, l’Inter Milan a fait de l’attaquant sa priorité pour le mercato hivernal. Antonio Conte avait déjà voulu l’avoir sous ses ordres lorsqu’il entraînait Chelsea et aimerait disposer d’un avant-centre supplémentaire pour soulager le duo Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Selon le média local, Mertens a le profil idéal pour renforcer les Nerazzurri et comme il veut poursuivre sa carrière en Serie A, l’opération semble en bonne voie.