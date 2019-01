Alors qu’Alvaro Morata a récemment signé à l’Atlético de Madrid, où il est prêté un an et demi par Chelsea, on pouvait s’attendre à ce que les Colchoneros se séparent de quelques attaquants, et un départ de Nikola Kalinic a souvent été évoqué. Cependant, le journal As annonce que le Croate sera toujours dans l’effectif des Rojiblancos, au moins jusqu’à la fin de saison. Cela s’est confirmé suite au départ en prêt de Gelson Martins à l’AS Monaco.

L’Atlético de Madrid avait permis à l’attaquant croate de partir cet hiver, mais c’est le joueur qui a finalement préféré rester au sein de l’équipe madrilène. Une décision saluée par son entraîneur Diego Simeone, avec lequel Nikola Kalinic s’entend très bien, malgré ses apparitions irrégulières cette saison (19 matches joués pour 4 buts marqués).