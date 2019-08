Le FC Lorient est assailli de toutes parts pour ses jeunes talents. Après Ilhan Meslier (19 ans) en route pour Leeds United, c’est au tour d’Alexis Claude-Maurice (21 ans) de faire l’objet d’une offensive anglaise.

Le Télégramme explique que les Merlus ont reçu une offre de 16,5 M€ de la part de Norwich City, promu en Premier League, pour son jeune et prometteur attaquant. Un tarif qui constituerait un record pour un transfert sortant en Ligue 2. La proposition a séduit le FCL, reste à savoir ce qu’en pense le joueur, également courtisé par de nombreux clubs de L1 (Monaco, Nice, Lille, Rennes, etc.) et de Bundesliga (Borussia Mönchengladbach).

