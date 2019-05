En fin de contrat en juin prochain, David Luiz (32 ans) a rempilé avec Chelsea pour les deux prochaines saisons. Le défenseur central brésilien l’avait annoncé lui-même à la presse après la qualification des Blues en finale de Ligue Europa.

« Tout le monde le saura bientôt. Cela sera annoncé avant la finale de Ligue Europa dans cinq jours. J’adore ce club. Mes plus grands moments de football ont été ici, spécialement avec les titres européens, la Ligue des champions et la Ligue Europa. Ma relation avec les fans a toujours été formidable depuis le premier jour que j’ai joué ici. J’essaye juste de faire de mon mieux et de les rendre heureux, » a ainsi confié l’ancien joueur du PSG. Ce vendredi soir, les Blues ont donc officialisé la nouvelle et David Luiz a paraphé un nouveau bail jusqu’en 2021.