Dans un communiqué, Leicester a confirmé le départ de son chef de recrutement Eduardo Macia. Son départ sera effectif vendredi 15 mars. Annoncé dans le viseur des Girondins de Bordeaux, Eduardo Macia pourrait donc être le prochain dirigeants des Girondins.

« Après avoir exprimé le souhait de rechercher de nouveaux défis, Eduardo a continué à faire preuve d’un professionnalisme et d’un engagement exemplaires dans ses fonctions, en s’assurant que le club puisse planifier de manière adéquate le créneau de transfert estival et la succession à long terme. Il quitte le club de football de Leicester City avec les meilleurs vœux pour sa future carrière », peut-on lire dans le communiqué.

Leicester City can confirm that Eduardo Macià will be leaving his position as the Club’s Head of Recruitment on 15 March.

— Leicester City (@LCFC) 14 mars 2019