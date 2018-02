Manchester City a frappé fort en enrôlant Aymeric Laporte. Mais l’arrivée du défenseur tricolore ne faisait pas les affaires des autres spécialistes du poste évoluant chez les Skyblues. Ainsi, Eliaquim Mangala a cherché un point de chute cet hiver.

Et c’est à Everton qu’il va continuer sa carrière lors des six prochains mois. L’ancien joueur du FC Porto a été prêté. Il aura l’occasion de jouer régulièrement sous les ordres de Sam Allardyce et pourquoi pas briller pour tenter de se faire une place au sein de la liste de Didier Deschamps pour le Mondial en Russie.