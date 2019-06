Arrivé en janvier 2017 du côté d’Istanbul, Emmanuel Adebayor sera parvenu à relancer une carrière qui battait de l’aile, après des passages par Arsenal, Manchester City, Tottenham ou Crystal Palace. Six buts et une passe décisive pour ses six premiers mois, puis quinze buts et trois passes décisives pour son premier exercice complet à Basaksehir.

Cette saison, alors que le club stambouliote a longtemps cru pouvoir décrocher le titre - finalement arraché d’un souffle par Galatasaray - l’attaquant togolais de 35 ans aura été un peu en retrait. Auteur de trois buts en dix-neuf matches, Emmanuel Adebayor a finalement pris la décision de quitter l’Istanbul BB à un an du terme de son contrat. Avant de tenter une nouvelle aventure ?

Sahada terinin son damlasına kadar savaşan @E_Adebayor'a katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

We thank Adebayor, who fights to the last drop of his blood in the pitch, for his contributions to our club and wish him success in his career. pic.twitter.com/jECMJd4Dny

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 20 juin 2019