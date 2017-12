Ancien milieu de terrain du Real Madrid Castilla, Enzo Zidane (22 ans) était parti glaner du temps de jeu au Deportivo Alavés. Malheureusement pour le fils du coach du Real Madrid, son expérience au pays Basque a rapidement tourné au cauchemar. Utilisé à seulement deux reprises en championnat, Zidane a donc mis le cap sur la Suisse et rejoint le FC Lausanne-Sport, cinquième (sur 10) de la Raiffeisen Super League. Le club espagnol a officialisé la nouvelle via un communiqué :

« Le Deportivo Alavés et Enzo Zidane ont accepté de résilier le contrat qui les unissait. Après cela, le milieu de terrain quitte la formation alavesista après être arrivé l’été dernier à l’entité albiazul et devient membre du FC Lausanne. Le club d’Alavés remercie le joueur pour son engagement sans faille et son travail durant ces derniers mois et lui souhaite le meilleur pour l’avenir, » a déclaré l’institution basque.