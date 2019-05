Troisième de Ligue 1 cette saison, l’Olympique Lyonnais a dû regarder de très près la finale de Ligue Europa entre Chelsea et Arsenal, qui se disputait ce soir au Stade Olympique de Bakou. En cas de victoire des Blues, le club rhodanien était en effet qualifié directement pour la phase de groupes de Ligue des Champions. Si les Gunners s’imposait, les Gones devaient alors passer les barrages de C1.

Au final, la formation de Maurizio Sarri s’est imposée sur le score de 4-1. Un succès qui fait le grand bonheur du club de Jean-Michel Aulas. L’OL est en effet qualifié directement pour la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes ! Une bonne nouvelle pour les Gones et le football français, puisque trois clubs disputeront les poules : le PSG, le LOSC et donc l’OL.