Troisième gardien du Real Madrid, Kiko Casilla est barré par l’arrivée de Thibaut Courtois et ne joue pas avec les Merengues. Du coup, le portier espagnol a décidé d’accepter un nouveau challenge en signant en Championship du côté de Leeds United, où il évoluera sous les ordres de Marcelo Bielsa.

Le club a communiqué ce jeudi pour confirmer l’arrivée du portier espagnol de 32 ans pour un contrat qui portera jusqu’en 2023. Le gardien du Real Madrid est ainsi la première recrue de Marcelo Bielsa à la tête de son club. Un renfort qui pourrait faire du bien au leader de la deuxième division anglaise.

| #LUFC are delighted to announce the signing of Real Madrid goalkeeper @KikoCasilla13 on a four-and-a-half year deal at Elland Road

— Leeds United (@LUFC) 17 janvier 2019