En 2017, Nicolas Burdisso n’a évolué qu’à cinq reprises sous les couleurs du Torino. Peut-être était-il ainsi temps pour le défenseur central de 37 années de se retirer et de raccrocher les crampons.

C’est ce qu’il a fait aujourd’hui en annonçant l’arrêt de sa carrière. Il gardera, dans son armoire à trophées, quatre champions d’Italie glanés avec l’Inter Milan entre les années 2006 et 2009. Il a aussi porté les couleurs de la Roma et de Boca Junior avec qui il a remporté deux titres d’Argentine en 2000 et 2003