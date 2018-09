Mercredi dernier, l’Olympique Lyonnais a réussi un grand exploit en allant battre Manchester City à l’Etihad Stadium pour le compte de la première journée de l’UEFA Champions League (victoire 2-1). Mardi, les hommes de Bruno Genesio affronteront le Shakhtar Donetsk lors de la deuxième journée. Le club présidé par Jean-Michel Aulas jouera bien cette rencontre à huis clos comme le club vient de le communiquer. Pour rappel, Lyon a été sanctionné d’un match à huis clos ferme suite aux incidents en marge du match contre le CSKA Moscou en mars dernier

« L’Olympique Lyonnais a reçu ce mercredi 26 septembre les attendus de la décision de la commission d’appel de l’UEFA. Etant donné le délai restant avant le prochain match de Champions League, contre le Shakhtar FC, le mardi 2 octobre à 21h00, l’OL prend acte de cette décision et informe ses supporters que ce match se déroulera donc à huis clos.Le club réfléchit par ailleurs aux actions possibles de recours, afin que sa responsabilité ne puisse plus être engagée à l’avenir pour des troubles à l’ordre public à l’extérieur du stade sur le domaine public où le club n’a pas le droit d’intervenir. En parallèle, le club continuera à tout mettre en œuvre pour optimiser la sécurité de tous au Groupama Stadium, ainsi que pour identifier et condamner les éventuels fauteurs de trouble ».