Cet été Olympique Lyonnais a fait prolonger plusieurs joueurs à l’image de Tanguy Ndombélé, Houssem Aouar ou Lucas Tousart. En fin de contrat en juin 2020, Anthony Lopes, lui, arrivera à un tournant de son aventure à Lyon l’été prochain. Prolonger ou partir ? Le Portugais de 28 ans devra se poser les bonnes questions

Interrogé par OLTV, le natif de Givors a évoqué son cas personnel.Ses propos sont relayés par le site officiel de l’OL. « Il faudra voir avec les dirigeants s’ils veulent me garder. Je vais défendre mes couleurs et mon club jusqu’au bout. Mon contrat se termine en 2020... Concernant le Portugal, j’ai eu une longue discussion avec le sélectionneur Je sais où je veux aller. Je me concentre un peu plus sur l’OL et sur ma famille. »