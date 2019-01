Après son élimination en quart de finale de Coupe de la Ligue BKT contre Strasbourg (1-2) et son match nul face au Stade de Reims lors de la 20e journée de Ligue 1 (1-1), l’Olympique Lyonnais se déplaçait à Toulouse pour son match en retard de la 17e journée. Au Stadium, les Gones n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul. Menés 2-0, les hommes de Bruno Genesio ont réagi pour arracher un point. Un aspect que l’entraîneur lyonnais a souligné.

« Nos derniers matchs se ressemblent. On a beaucoup d’occasions et on est en réaction. On a été absents dans beaucoup trop de choses dans les 20 premières minutes. L’équipe a tout de même montré du caractère pour revenir au score », a expliqué Bruno Genesio après la rencontre au micro d’OLTV. L’OL est donc toujours à la recherche d’un succès en 2019 en championnat. Le club rhodanien tentera de repartir vers l’avant dès dimanche avec un derby qui s’annonce déjà bouillant face à Saint-Etienne (21h, à suivre sur notre live commenté).