Demain, l’Olympique Lyonnais entrera dans sa Ligue des Champions. Les derniers troisièmes de Ligue 1 se déplacent en Angleterre, à l’Etihad, pour affronter Manchester City (rencontre à suivre sur notre live commenté). Bruno Genesio, l’entraîneur des Gones, y croit.

« Il faudra beaucoup de paramètres favorables. City est ultra favori de ce groupe, c’est l’équipe la plus forte. Il faudra faire le match parfait, avoir de la réussite et de la chance dans le foot tout est possible c’est ce qui fait son charme. À nous de profiter d’une baisse de régime de cette équipe », a indiqué le technicien rhodanien en conférence de presse ce mardi soir.