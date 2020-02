Si le PSG vient de signer un contrat de sponsoring avec Qatar Airways, l’OL pourrait lui aussi avoir trouvé un nouveau partenaire. C’est ce qu’explique le quotidien l’Equipe, qui évoque une conférence de presse organisée par Jean-Michel Aulas vendredi dans laquelle ce nouveau sponsor pourrait être trouvé.

Il s’agirait de Fly Emirates, une compagnie qu’on voit depuis des années sur les tuniques des plus prestigieux clubs européens, et qui pourrait donc bien remplacer Hyundai sur le maillot du club rhodanien. On parlerait là de sommes assez élevées qui plus est, et Fly Emirates pourrait même envisager de s’offrir le naming du stade, puisque le contrat entre Groupama et l’OL expire à la fin de cette saison.