L’Olympique Lyonnais a obtenu son billet pour les huitièmes de finale de la coupe de France en s’imposant 3-2 à Monaco. Un probant succès qui a comblé l’entraîneur rhodanien Bruno Genesio. Ce dernier qui avait fait un peu tourner est satisfait de la production réalisée par ses joueurs.

« C’est une grosse satisfaction car c’était un match difficile. C’est une compétition importante pour le club, il était donc important de se qualifier. En intégrant des joueurs qui avaient moins de temps de jeu ces derniers temps, l’équipe a gardé son état d’esprit et son dynamique. C’est une excellente chose. Quelque soient les joueurs alignés, on garde la même philosophie et les mêmes principes de jeu, » a ainsi commenté le technicien lyonnais.