Présent en conférence de presse ce vendredi, le capitaine de l’Olympique Lyonnais Jason Denayer (24 ans) a évoqué l’intégration de la dernière recrue des Gones, l’attaquant camerounais Karl Toko-Ekambi (27 ans).

« On ne s’est entraîné qu’une fois avec lui, on ne l’a pas encore beaucoup vu dans le vestiaires. Mais de ce qu’on a vu, c’est une personne respectueuse, polie. C’est un joueur qui connaît la Ligue 1, qui a une certaine expérience et qui peut beaucoup nous apporter sur le plan offensif », a lancé le défenseur central belge. Bienvenue.