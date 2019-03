D’ici quelques semaines, l’Olympique Lyonnais fera savoir qui sera à la tête de son équipe première la saison prochaine. Et comme il l’avait déjà fait savoir, Jean-Michel Aulas a réaffirmé à l’émission de France 3, Tout le Sport, qu’il estimait que Bruno Genesio serait reconduit dans sa mission, et ce, malgré les critiques.

« On a bien communiquer là)-dessus. On communiquera une décision fin mars, mais on fait aujourd’hui comme s’il sera là puisqu’on a fait des réunions de recrutement. Il a toutes les qualités pour pouvoir rester. L’OL est un club stable et il a des qualités reconnues par le club et les dirigeants. Personnellement, je pense que ce serait une bonne solution ». Relancé toutefois sur un éventuel intérêt pour José Mourinho, JMA a déclaré, sur le ton de la boutade : « S’il accepte les conditions économiques qui sont celles aujourd’hui de l’OL, ça peut aussi être une solution alternative », a -t-il indiqué, sourire aux lèvres.