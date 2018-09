Dimanche, l’Olympique de Marseille se déplace au Groupama Stadium pour affronter l’Olympique Lyonnais, en clôture de la 6e journée de Ligue 1 (21h, à suivre sur notre live commenté). Avant de disputer cet Olympico, Florian Thauvin a accordé une interview au quotidien Le Parisien, aujourd’hui.

Dans cet entretien, il revient sur la rivalité entre les deux clubs, de plus en plus grande ces dernières années. Pour lui, cela ne doit pas entraver la préparation du match : « j’essaie de ne pas trop y prêter attention. On y gaspille de l’énergie. Il convient d’être imperméable à ce contexte. » Une tâche difficile tant les supporters des deux clubs s’invectivent à chaque fois qu’ils se rencontrent. Pour éviter des débordements, les fans marseillais ont même été interdits de déplacement.