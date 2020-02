Choc au sommet des quarts de finale de la Coupe de France, l’affiche entre l’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille est très loin d’avoir livré toutes ses promesses. A l’issue de la rencontre, Yohann Pelé s’est exprimé au micro de France TV Sport et a souligné ce manque de spectacle : « il n’y a pas grand-chose à dire. C’était un match assez fermé et il n’y a pas eu beaucoup d’occasions. Eux aussi, ils n’ont pas été très dangereux, mais ils font la différence. Il faudra réagir dimanche (contre Lille ndlr) »

Le gardien numéro 2 de l’OM qui était titulaire ce soir est ensuite revenu sur la série de 16 matches sans défaites toutes compétitions confondues qui vient de s’achever avec ce revers : « c’est un groupe qui travaille bien. Tout le monde va dans le même sens. C’est une série qui se termine et il faudra réagir. »