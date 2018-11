Après une petite période de disette, Memphis Depay semble revenir à son meilleur niveau en club. En sélection, l’international néerlandais affiche une belle forme depuis les derniers rassemblements. Vendredi soir, il a d’ailleurs été très bon lors de la victoire 2 à 0 face aux Bleus. Son coéquipier à l’OL, Rafael a décrypté la métamorphose du Hollandais dans un entretien accordé au South China Morning Post.

« Memphis a commencé ici en tant qu’ailier. Mais je ne le vois pas comme un ailier. Je le vois plus comme un attaquant à la façon dont il joue et tient le ballon. Il joue comme un attaquant et il a trouvé sa place ici. Il n’était pas brillant quand il est arrivé. Mais le repositionnement dans un rôle plus central a changé son jeu ».