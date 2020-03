En cette période de confinement, les clubs tentent de satisfaire leur fan base avec des contenus originaux. C’est le cas de l’OL, qui propose à ses joueurs de participer au ping-pong challenge, animé par Emma, sur la chaîne Youtube du club. Invité de ce match de mini ping-pong, Rayan Cherki s’est livré à quelques confidences, mardi. Où l’on apprend que Lisandro Lopes est le joueur qui l’a le plus marqué à l’OL. Quand on lui demande s’il est plus à l’aise avec son pied droit ou son pied gauche l’intéressé répond « les deux ». Ou encore, s’il n’avait pas embrassé une carrière de footballeur encore toute fraîche, le joueur de 16 ans aurait voulu être astronaute.

Mais l’attaquant lyonnais qui éclot cette saison avec le groupe professionnel de Rudi Garcia s’est encore davantage livré. Un objectif dans sa carrière ? « J’en ai plusieurs, » répond l’intéressé. Le plus beau ? « Gagner le ballon d’or ». Et lorsque la youtubeuse demande à l’attaquant, particulièrement maladroit raquette de ping-pong à la main, quel club le fait rêver en dehors de l’OL, l’intéressé répond sans réfléchir : « le Real ». Parle-t-il du Real Saragosse, du Real Valladolid ou du Real de Madrid ? Le suspense reste entier. Mais la Casa Blanca tient peut-être un candidat sérieux pour prendre la relève de Karim Benzema, qui après quatre saisons en pro à l’OL avait rallié la capitale espagnole.