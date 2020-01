Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais Rudi Garcia s’est exprimé au sujet des solutions issues du centre de formation pour sa défense : le latéral gauche Melvin Bard (19 ans) et le latéral droit Pierre Kalulu (19 ans). Le technicien s’est notamment longuement penché sur le cas du second, qui n’a pas signé professionnel et figure sur les tablettes de nombreux clubs européens. Selon les informations de L’Equipe, l’AC Milan et le Séville FC sont particulièrement intéressés.