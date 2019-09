Auteur d’un solide début de championnat (2e de Premier Liga), le Zenit Saint-Pétersbourg est loin de se présenter comme un outsider face à l’Olympique Lyonnais mardi soir pour l’ouverture de la Ligue des Champions. Et l’entraîneur des Rhodaniens, Sylvinho, en est conscient. En conférence de presse, il a noté les points forts de l’équipe russe.

« Toutes les équipes ont des points forts et faibles. Ils ont des transitions offensives et défensives très rapides. Ils se donnent à fond. Ils ont Dzyuba, bon joueur de tête et pas maladroit avec ses pieds. Il y a un bon entraîneur. C’est une bonne équipe, en tête de son championnat. Dynamisme, envie et qualité technique. C’est la Champions League, il y a les meilleurs joueurs, les meilleures équipes », a déclaré Sylvinho.

