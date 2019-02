Touché au genou depuis la mi-janvier, Adil Rami (33 ans) devrait être de retour dans le groupe de l’OM ce week-end lors de la réception d’Amiens (samedi 16 février à 17h et à suivre en live commenté sur Foot Mercato), comptant pour la 25e journée de Ligue 1. C’est ce qu’il a annoncé ce lundi soir sur RMC Sport.

« Je suis en train de revenir. Je me sens de mieux en mieux. J’ai maintenant besoin de temps de jeu et il faut que j’enchaîne les matches. Ça va aller pour ce week-end, j’espère. Il va falloir faire étape par étape et puis on va devoir faire du mieux possible pour postulé à une place de titulaire. » Rami n’a plus joué depuis le 22 décembre dernier et un nul face à Angers (1-1).