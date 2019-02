Au cours de la rencontre en retard de la 18e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et Bordeaux, un seul joueur a trouvé le chemin des filets. Il s’agit de Boubacar Kamara, 19 ans, formé au club, qui inscrit par la même occasion son premier but en pro sous les couleurs de l’OM.

« Personnellement très heureux, j’ai eu de bonnes sensations. C’est indescriptible. T’es content, t’es heureux, tu ne sais pas quoi faire. J’ai pensé à ma famille, à mes proches, à ma copine à mes petits frères et sœurs. J’aurais aimé le fêter avec les virages, mais je trouve que j’ai marqué un but unique dans un climat assez spécial. Je sors de l’ordinaire, on va dire ça comme ça », a déclaré le jeune défenseur de l’Olympique de Marseille en zone mixte.