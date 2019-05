Ce mercredi 22 mai, Rudi Garcia s’est présenté en conférence de presse aux côtés de Jacques-Henri Eyraud. L’entraîneur de l’OM a annoncé son départ à l’issue de la saison. Une décision qu’il avait annoncé à son vestiaire au préalable. Capitaine de l’équipe, Dimitri Payet s’est ensuite présenté face aux médias. Il a réagi au départ de Garcia. « On a été mis au courant avant cette prise de parole dans les médias. Bien évidemment qu’on est tous très déçus et affectés par cette décision qui n’est malheureusement pas celle que l’on voulait tous dans le fond ». Il n’a pas nié les responsabilités des joueurs : « Bien évidemment, c’est plus facile de changer un entraîneur que 27 ou 28 joueurs. On a tous notre part de responsabilité dans ce qui vient de se passer (...) Si tout le monde était à son niveau ou à celui de l’an dernier, on n’en serait pas là. C’est ce qui fait qu’on en est là aujourd’hui, à se battre sur ce dernier match pour terminer à la 5e place ».

Puis il a tenu à le remercier. « Je veux tout simplement le remercier. Si je dois tirer un bilan de ces saisons avec lui, il y a eu des hauts et des bas, des très hauts même. Je suis quelqu’un qui ne retient que le positif. On a été jusqu’en finale de Ligue Europa l’an dernier, on a vécu des moments forts ensemble. Je lui tire mon chapeau, je lui souhaite bon vent. Le choix du président pour débuter ce projet était le bon ». Enfin, il n’a pas voulu répondre quand un journaliste lui a demandé qui serait le coach idéal pour le remplacer. « Honnêtement, je n’ai pas de nom à vous donner. Ce serait aussi être irrespectueux par rapport à ce qui vient de se passer. Parler de ça (le futur coach) ou d’argent comme vous (les journalistes) venez de le faire, je trouve ça limite. Il faudrait faire preuve de plus de respect pour le coach et lui souhaiter bon vent ».