Opposé à l’Olympique Lyonnais mercredi soir en quart de finale de Coupe de France, l’Olympique de Marseille a chuté (0-1, but de Houssem Aouar). Un match que Dimitri Payet n’a pas pu finir à cause d’une gêne musculaire. Le capitaine phocéen a cédé sa place à Marley Aké à la 73e minute. Et les dernières nouvelles semblent bonnes.

D’après les informations de L’Equipe, le milieu de terrain français, touché aux ischio-jambiers, aurait passé des examens ce jeudi et ces derniers seraient rassurants. Le quotidien sportif explique que le joueur de 32 ans devrait prendre part à l’entraînement vendredi et pourrait donc être apte pour le déplacement à Lille dimanche soir.