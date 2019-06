Cet été, le nouvel entraîneur de Marseille, André Villas-Boas, va avoir du pain sur la planche, en essayant de préparer au mieux son équipe pour réaliser une belle saison, après une année très compliquée à vivre pour les supporters de l’OM. Et pour cela, le tacticien portugais va pouvoir compter sur une préparation estivale chargée, avec pas moins de huit matches amicaux inscrits dans l’agenda, soit un programme idéal pour mettre en place un système de jeu, avant la reprise de la Ligue 1 contre Reims, le 10 août prochain.

Concernant les adversaires de l’OM cet été, La Provence a révélé leurs identités, et il y a du beau monde qui se mettra sur la route des Phocéens. Tout d’abord, suite à la reprise de l’entraînement, fixée au 1er juillet, les Marseillais se rendront en Angleterre pour disputer trois rencontres, face à deux clubs de division inférieure, puis contre les Glasgow Rangers le 14 juillet. Ensuite, après un bref retour sur la Côte d’Azur, ils s’envoleront pour les États-Unis, pour disputer les « EA Ligue 1 Games », avec trois matches au programme : Bordeaux (19 juillet), Montpellier ou l’ASSE (22 juillet) et DC United (24 juillet). Enfin, ils retourneront de nouveau sur la Canebière, pour affronter deux adversaires : le premier le 30 juillet, avec un adversaire encore inconnu, le second face à Naples, le 4 août, au Vélodrome.

