Arrivé cet été du côté de l’Olympique de Marseille en provenance de Wolfsburg, Luiz Gustavo est devenu incontournable. Pourtant, en début de saison, il enchaînait les cartons. Aujourd’hui, il a appris.

« Par contre, à chaque match, je comprends mieux le championnat, l’arbitrage, et j’essaie de diminuer le nombre de sanctions. En revanche je ne pourrai pas changer ma façon de jouer, si je dois prendre un carton, je le prendrai, mais c’est quelque chose que je vais essayer d’éviter parce que je veux être le plus possible sur le terrain pour aider mes coéquipiers », a expliqué le milieu de terrain de l’OM dans un documentaire qui lui est consacré.