Déjà éliminé de la Ligue Europa avant la dernière journée de la phase de poules, l’Olympique de Marseille recevra dans ce contexte l’Apollon Limassol jeudi (18h55) au Stade Vélodrome. Selon le quotidien La Provence, l’enceinte phocéenne devrait connaître la pire affluence de l’année 2018.

Alors que l’OM a subi deux huis clos en coupe d’Europe cette saison (total contre Francfort et partiel face à la Lazio), c’est cette fois-ci le manque d’intérêt qui sera la cause de la désertion du public. De plus, le tarif imposé par le club pour une rencontre sans enjeu sportif pour les Marseillais (20 € la place, 15 € pour les abonnés) est dissuasif pour un très grand nombre. On n’assistera donc pas à une grande soirée européenne au Vélodrome.