Pour beaucoup, un passage à l’Olympique de Marseille ne laisse pas indifférent, surtout si l’attache devient forte. C’est le cas de Pape Diouf, ancien président du club entre 2004 et 2009, qui avoue dans les colonnes de La Provence qu’il ne se voit pas ailleurs qu’à la Commanderie, malgré les sollicitations.

« Il y a toujours des contacts qui nous arrivent. Mais je suis tellement olympien et marseillais que je me verrais très mal aller travailler ailleurs. Après, concernant l’OM, il y a toujours des gens qui se disent proches de la direction ou de l’actionnaire et viennent vers moi pour me demander ce qu’il en est, mais je n’ai jamais attaché d’importance à tout cela », explique-t-il dans le quotidien régional.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10