Patrice Evra était en grande forme en 2017 sur Instagram. Il semble qu’en 2018, l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille et des Bleus, ait gardé son sens de l’humour. Pour ce 1er janvier, Evra a publié une vidéo où on le voit assis à son bureau écoutant Edith Piaf.

Après quelques secondes, il se lève et adresse ses vœux plein de détermination et d’envie pour la nouvelle année. Surtout, la chanson « Non, je ne regrette rien » symbolise sans doute la pensée du latéral gauche sur son année 2017.