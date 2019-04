Parti cet hiver à Marseille, où il cartonne, Mario Balotelli n’a pas laissé un grand souvenir à son ex-entraîneur de l’OGC Nice, Patrick Vieira. C’est simple, lors de la première partie de saison, l’Italien n’a inscrit aucun but sous le maillot azuréen, alors qu’il en a déjà marqué sept avec l’OM. Patrick Vieira est revenu sur le passage compliqué du Transalpin, dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport : « Quand je suis arrivé, Mario pensait déjà à autre chose. Nous avons essayé de travailler ensemble, mais ça a pris du temps pour se remettre en forme, et peut-être que l’équipe ne l’a pas aidé. »

« Je m’attendais à ce qu’il donne plus sur le terrain et à l’extérieur. Finalement, nous avons décidé ensemble que c’était mieux qu’il parte. À Marseille, il a trouvé une équipe plus adaptée. Je suis content pour lui. »