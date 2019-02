« La Juventus, le Bayern Munich et le FC Barcelone ont été les trois meilleures équipes de la dernière décennie. Pourquoi ? Parce qu’à chaque saison, ils gagnent leur championnat, chaque saison, ils gagnent la coupe. » Cette déclaration de Pep Guardiola datant de la fin du mois de janvier ne passe pas au Real Madrid. « C’est une omission délibérée non ? », avait ri jaune un Santiago Solari, un brin agacé en conférence de presse.

Mais le coach de Manchester City n’en démord pas pour même en rajouter une couche. Il a précisé ses propos aujourd’hui. « Au cours des trois dernières années, ils ont gagné et je pense qu’ils sont de loin la meilleure équipe en Europe au cours de la dernière décennie, à partir du mois de février. Mais le Real Madrid n’est pas la meilleure équipe de la décennie quand on compte les championnats et les coupes. Ces choses-là. La Juventus, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont remporté six ou sept fois leur championnat, et eux (le Real Madrid) deux. Je suis sûr maintenant que Solari comprend mieux ma réponse. »