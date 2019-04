Alors que Manchester City a l’occasion de repasser devant Liverpool ce soir, en cas de succès contre Cardiff (à 20h45), l’entraîneur des Skyblues, Pep Guardiola, a tenu des propos élogieux envers son concurrent pour la course au titre : « C’est l’une des équipes les plus fortes que j’ai affrontées, a confié l’Espagnol à Sky Sports. Ils ont tout. Ils ont une bonne tactique, une bonne force défensive, ils font un très bon pressing en amont et ils mènent de très bonnes contres-attaques. »

« Ils ont eu quelques problèmes avec leur positionnement avant, a continué Guardiola, mais cela s’est beaucoup amélioré. Liverpool a tout. C’est pourquoi ils sont si proches de nous. » La lutte pour le titre entre les deux clubs, qui s’annonce passionnante, sera très suivie, puisque l’Angleterre est l’un des rares grands championnats où l’identité du champion est encore indécise (le PSG, le Barça et la Juventus foncent chacun vers un titre domestique), avec l’Allemagne (Dortmund et le Bayern se tiennent à deux points).