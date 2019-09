Raheem Sterling (24 ans) est sur un petit nuage depuis le début de saison. En effet, l’ailier gauche affiche de très bonnes statistiques depuis le début de saison, que ce soit avec Manchester City ou avec l’Angleterre. Il en est à 8 buts et 4 passes décisives en 7 matches. Pour son entraîneur, Pep Guardiola, le constat est clair : l’Anglais doit s’inspirer du niveau de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi comme le rapporte BBC Sport.

« Ce serait un rêve pour lui, pour nous tous. Nous serons là pour l’aider et, bien sûr, il peut le faire, mais je ne serai pas du genre à fixer des limites pour l’annuler, à dire :" Ne pense pas à ça ". Non, absolument pas, je le veux. Mais pour le moment, personne dans tous les clubs du monde ne peut se comparer à ces deux types et à ce qu’ils ont fait chaque semaine pendant 10 ans. Ce sont des légendes absolues et personne ne peut comparer, personne. Je suis tellement heureux de ce qu’il a fait depuis que nous sommes ensemble, pas juste maintenant. Tout ce qui lui est arrivé a été positif, car il possède une éthique de travail incroyable et est un gars incroyablement gentil. Je suis ravi de lui », a expliqué l’ancien coach du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich.

