Comme chaque année, la Premier League s’apprête à élire son manager de la saison. Une distinction qui avait été décernée au technicien italien de Chelsea Antonio Conte lors du précédent exercice.

Pour ce nouvel opus, le coach des Blues n’intègre pas la liste des nominés. Celle-ci se compose de Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Rafa Benitez (Newcastle), Sean Dyche (Burnley), Roy Hodgson (Crystal Palace) et Chris Hughton (Brighton).

Check out the nominees for the @BarclaysFooty Manager of the Season...

Vote https://t.co/4X1yLwVpLi #PLAwards pic.twitter.com/6iYw2ca6Vs

— Premier League (@premierleague) 5 mai 2018