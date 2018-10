Pour les rencontres du mois d’octobre face à la Pologne (Ligue des Nations, 11 octobre) et l’Écosse (amical, 14 octobre), le sélectionneur du Portugal Fernando Santos a convoqué 23 joueurs.

Et si Cristiano Ronaldo ne sera pas de la partie, Hélder Costa, ancien de l’AS Monaco aujourd’hui à Wolverhampton, a lui été convoqué. Le Montpelliérain Pedro Mendes a lui aussi été appelé. En revanche, pas de trace du Lyonnais Anthony Lopes. À signaler aussi les retours de la sentinelle du FC Porto Danilo Pereira, longuement blessé et aujourd’hui en pleine possession de ses moyens, et du héros de l’Euro 2016 Eder, qui brille avec le Lokomotiv Moscou.