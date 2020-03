L’épidémie du coronavirus oblige les joueurs de football à rester confinés chez eux. C’est le cas évidemment pour les joueurs du PSG qui sont pour la plupart restés dans la capitale française pendant cette période de confinement. Mais après Neymar, Thiago Silva et Edinson Cavani, un autre joueur aurait décidé de quitter Paris ces dernières heures : Keylor Navas (33 ans).

Selon les informations d’ESPN, le portier costaricien et sa famille ont finalement décidé de rentrer au Costa-Rica via un vol privé dans la nuit du 27 mars. Visiblement déterminée à rejoindre ses proches, la famille Navas aurait déboursé pas moins de 200 000 dollars pour organiser ce départ précipité. Conformément aux règles établies par le ministère de la Santé et le gouvernement, Keylor Navas et sa famille doivent rester au moins 14 jours sur le territoire national. Petit à petit, le PSG voit ses joueurs étrangers prendre la poudre d’escampette...