Dimanche soir dernier, l’attaquant du PSG, Eric Maxim Choupo-Moting, arrêtait sur la ligne de but adverse un tir de son compère d’attaque, Christopher Nkunku, lors de la rencontre face à Strasbourg (2-2). Ce geste assez incompréhensible avait fait le tour de la presse européenne, qui s’était moquée du Camerounais. Choupo-Moting avait tenu à s’expliquer en zone mixte après son geste, indiquant que : « En fait moi, je ne savais pas, je pensais qu’il allait me faire la passe et il a tiré. J’ai pensé que le defenseur (Mitrovic, ndlr) allait prendre le ballon, j’ai hésité, j’ai pensé un moment que j’étais hors jeu. Tout va très vite, finalement je touche le ballon. C’est dommage, je prend le ballon de Nkunku, je suis désolé pour ça »

Et aujourd’hui, il a de nouveau tenu à s’excuser pour cette action, en postant un message sur son compte Instagram : « La vie est faite de hauts et de bas ! Je ne peux pas changer ce qu’il s’est passé mais ce qui est certain c’est que j’essaierai de faire mieux ! Je tiens à m’excuser auprès de ceux que j’ai déçu, l’erreur est humaine et surtout dans le milieu du sport. C’est triste de voir à quel point les médias mettent beaucoup plus en avant le négatif. J’aime vraiment notre club le PSG, et c’était vraiment super de marquer devant vous, nos supporters (il avait ouvert le score pour Paris, ndlr). Malheureusement après ça, j’ai fait cette grosse erreur et on a tout oublié. Aux « haters » qui m’insultent : J’espère que vous vous sentez mieux maintenant et que vous avez trouvé la paix et le bonheur dans vos vies. Pour ceux qui me soutiennent toujours ou comprennent que des erreurs peuvent arriver ... Je tiens à vous remercier, big respect. Je continuerai à tout donner. »